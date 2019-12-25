На Невском из горящего дома спасли двух котов

Во время пожара на чердаке эвакуировали животных и 18 человек, пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге во время пожара в жилом доме на Невском проспекте, 65 спасли двух котов породы сфинкс. Животных удалось вынести из задымленного здания благодаря одному из жильцов, который откликнулся на просьбу соседа.

Как рассказал мужчина, хозяин питомцев находился на работе и не мог оперативно вернуться домой. Он обратился за помощью к соседу, который решил вывести животных из квартиры, чтобы они не задохнулись в условиях сильного задымления.

Пожар начался 13 апреля около 15:00 на чердаке здания. Из-за угрозы распространения огня и опасности для людей происшествию сначала присвоили дополнительный ранг 1БИС в 15:12, затем в 16:01 уровень повысили до 3 из 5 возможных. Позже, к 17:15, обстановка стабилизировалась, и работы продолжились на более низком уровне сложности.

Площадь возгорания достигла 600 кв. м, однако пожар удалось локализовать. В ликвидации задействованы более 150 сотрудников МЧС и 38 единиц техники.

В ходе спасательной операции из здания вывели 18 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На время работы экстренных служб движение по Невскому проспекту было перекрыто.

