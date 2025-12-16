В четверг эвакуировали несколько петербургских поликлиник

По данным источника, на почты больниц приходят сообщения с информацией об их "минировании".

В Петербурге днем 11 июня эвакуировали пациентов и сотрудников нескольких поликлиник. В частности, людей выводили из медицинских учреждений на проспекте Пархоменко, 2-м Муринском и Шлиссельбургском проспектах, в Басковом переулке, а также на Ольховой улице, пишет 78.ru.

По данным источника, на почты больниц приходят сообщения с информацией об их "минировании". Около поликлиник дежурят наряды Росгвардии. Все причины и обстоятельства выясняются.

Ранее на Piter.TV: из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали шесть судов. Это затронуло Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Смольнинский суды. Злоумышленники будут установлены.

Фото: Piter.TV