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В Петербурге эвакуировали три районных суда
Сегодня, 12:03
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В Петербурге эвакуировали три районных суда

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На улицу выводили посетителей и персонал Московского, Красногвардейского и Колпинского судов.

В Петербурге утром 3 июля провели эвакуацию как минимум трех районных судов. Об этом стало известно порталу 78.ru. 

На улицу выводили посетителей и персонал Московского, Красногвардейского и Колпинского судов. Последний в настоящее время работает в штатном режиме, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Северной столице эвакуировали роддом №10 в Красносельском районе и Николаевскую больницу в Петергофе. Первое здание покинули не только сотрудники, но и пациентки, включая беременных женщин, рожениц, молодых мам и новорожденных. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: суды, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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