В Петербурге эвакуировали три районных суда

На улицу выводили посетителей и персонал Московского, Красногвардейского и Колпинского судов.

В Петербурге утром 3 июля провели эвакуацию как минимум трех районных судов. Об этом стало известно порталу 78.ru.

На улицу выводили посетителей и персонал Московского, Красногвардейского и Колпинского судов. Последний в настоящее время работает в штатном режиме, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Северной столице эвакуировали роддом №10 в Красносельском районе и Николаевскую больницу в Петергофе. Первое здание покинули не только сотрудники, но и пациентки, включая беременных женщин, рожениц, молодых мам и новорожденных.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)