Пожар вспыхнул в комнате площадью 10 кв. м.

В ночь на вторник на Стрельнинском шоссе дома №4 загорелась трехкомнатная квартира, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Диспечер получил сообщение о пожаре 16 ноября в 23:29. В трехкомнатной квартире, площадью 45 кв. м, в комнате площадью 10 кв. м., зафиксировали горение обстановки.

Спасатели ликвидировали пожар в 00:05. Жертвой пожара стала женщина. В тушении возгорания участвовали 18 человек личного состава с привлечением четырех единиц техники. Теперь специалистам предстоит выяснить причины возгорания.

Ранее мы сообщали, что петербуржец погиб при пожаре в однокомнатной квартире на Колпинском шоссе.

Фото: Piter.TV