Спасатели на сапбордах освободили крачку, застрявшую в металлической опоре посреди Невы

Добравшись до верхушки конструкции, спасатели выяснили, что птица сидит не слишком глубоко внутри трубы.

Волонтеры петербургской службы спасения животных "Кошкиспас" провели нестандартную операцию на воде. Чтобы вызволить пернатую пленницу, им пришлось использовать сапборды. Крачка провалилась внутрь вертикального металлического пала — опоры, которая возвышается над рекой на 3 метра и находится примерно в 10 метрах от набережной Лейтенанта Шмидта.

Миссия оказалась со звездочкой: сильное течение и волны от проходящих мимо судов сильно раскачивали доски, серьезно осложняя процесс закрепления страховки и работы с оборудованием. Добравшись до верхушки конструкции, спасатели выяснили, что птица сидит не слишком глубоко внутри трубы. Им удалось аккуратно извлечь ее руками и немедленно выпустить на свободу.

Под аплодисменты собравшихся на набережной очевидцев спасенная крачка мгновенно взмыла в небо.

Ранее мы сообщили о том, что спасённый из канализации на улице Вавиловых котёнок находится в реанимации после массажа сердца.

Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602