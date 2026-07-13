Спасатели на сапбордах освободили крачку, застрявшую в металлической опоре посреди Невы

Волонтеры петербургской службы спасения животных "Кошкиспас" провели нестандартную операцию на воде. Чтобы вызволить пернатую пленницу, им пришлось использовать сапборды. Крачка провалилась внутрь вертикального металлического пала — опоры, которая возвышается над рекой на 3 метра и находится примерно в 10 метрах от набережной Лейтенанта Шмидта.
Миссия оказалась со звездочкой: сильное течение и волны от проходящих мимо судов сильно раскачивали доски, серьезно осложняя процесс закрепления страховки и работы с оборудованием. Добравшись до верхушки конструкции, спасатели выяснили, что птица сидит не слишком глубоко внутри трубы. Им удалось аккуратно извлечь ее руками и немедленно выпустить на свободу.
Под аплодисменты собравшихся на набережной очевидцев спасенная крачка мгновенно взмыла в небо.
Ранее мы сообщили о том, что спасённый из канализации на улице Вавиловых котёнок находится в реанимации после массажа сердца.
Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602
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