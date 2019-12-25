Сотрудники Смольного присоединились к городской донорской акции.

В Смольном 19 ноября прошел День донора, организованный при поддержке Городской станции переливания крови. В акции приняли участие более 40 сотрудников и руководителей администрации губернатора Петербурга и городских органов власти. К мероприятию также присоединились слушатели третьей группы региональной программы "Время героев".

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что донорское движение в Петербурге имеет давние традиции. По его словам, первое в России переливание крови состоялось в городе в 1832 году. Сейчас к сдаче крови для помощи пациентам городских больниц присоединяются в том числе государственные служащие.

Дни донора проводились в Смольном с 2017 года. В 2020 году мероприятия пришлось приостановить из-за ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Акции возобновили в 2025 году.

За все время проведения таких мероприятий кровь сдали почти 200 человек.

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Фото: Администрация Ленинградской области