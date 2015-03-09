Первую детскую комнату для студенток с детьми откроют в петербургском вузе

Параллельно ведутся переговоры с Комитетом по науке и высшей школе для внедрения аналогичного формата в федеральных университетах, а также в колледжах города.

В Петербурге в учебных заведениях высшего и среднего образования начнут создавать специальные комнаты для детей студентов. Первая такая комната откроет свои двери в апреле, сообщила председатель городского Комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Помимо выплат в размере 100 тысяч рублей, которые предоставляются семьям, когда будущая мама становится на учет на ранних сроках беременности, мы также реализуем идею открытия специальных помещений в институтах для студентов с маленькими детьми. Когда молодая мама приходит на занятия, там уже организованы комфортные условия для временного присмотра за ребенком социальными нянями" — подчеркнула Фидрикова.

Первый подобный уголок появится в апреле на базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. Параллельно ведутся переговоры с Комитетом по науке и высшей школе для внедрения аналогичного формата в федеральных университетах, а также в колледжах города.

Среди других мер поддержки семей в Петербурге планируется введение услуг нянь для студентов с детьми, создание пунктов бесплатного проката предметов первой необходимости для малышей во всех районах города, возмещение 50% стоимости обучения для многодетных семей, а также реализация проекта "Первенец", направленного на оказание помощи молодым родителям.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный будет устанавливать правила отдыха на пляжах петербургских водоемов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)