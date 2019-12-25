Смольный будет устанавливать правила отдыха на пляжах петербургских водоемов

Как пояснил депутат Денис Четырбок, речь идет главным образом о благоустройстве пляжей.

Смольный получит полномочия устанавливать правила использования водных объектов в Петербурге. Эту инициативу одобрили депутаты на заседании Законодательного собрания 12 марта.

Как пояснил депутат Денис Четырбок, речь идет главным образом о благоустройстве пляжей. На пляжах можно не только плавать, но и загорать, заниматься спортом, такими как волейбол, или гулять с домашними животными, которые должны быть на поводке и в наморднике. Этот закон даёт широкие возможности правительству для обустройства пляжей, подчеркнул Четырбок.

Депутат также предположил, что в будущем правила могут предусматривать меры безопасности для любителей сапсерфинга, перемещающихся по рекам и каналам города.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа предложил ввести ограничение использования гаджетов несовершеннолетними.

Фото: Piter.TV