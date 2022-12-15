Депутат ЗакСа предложил ввести ограничение использования гаджетов несовершеннолетними

Необходимость принятия поправок обосновывается статистическими данными, согласно которым 56% детей в России ежедневно проводят за гаджетами более трёх часов, а 16% — всё своё свободное время.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил внести изменения в закон о защите детей от вредной информации, которые предполагают введение ограничений на использование мобильными устройствами детьми без предварительно установленных программ родительского контроля.

Проект закона накладывает обязанность на родителей обеспечивать наличие таких программ на устройствах, которыми пользуются их дети, и предусматривает возможность бесплатной установки программного обеспечения родительского контроля при приобретении мобильного устройства.

Необходимость принятия поправок обосновывается статистическими данными, согласно которым 56% детей в России ежедневно проводят за гаджетами более трёх часов, а 16% — всё своё свободное время. Эксперты предупреждают, что чрезмерное и неконтролируемое использование электронных устройств может нанести вред здоровью ребёнка, вызывая ухудшение зрения, нарушения сна, снижение успеваемости и сложности в общении со сверстниками.

Андрей Рябоконь акцентирует внимание на том, что зависимость от гаджетов и социальных сетей угрожает будущему поколению, что подтверждают педагоги и детские психологи. Проект изменений уже передан на обсуждение в городской парламент.

Ранее Линченко рассказал петербуржцам о будущем закона о КРТ.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга