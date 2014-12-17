Линченко рассказал петербуржцам о будущем закона о КРТ

Все взаимодействия по вопросам комплексной застройки будут проходить через органы власти, минуя инвесторов.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обсудил вопросы развития жилищного строительства в городе во время прямой линии. Он подчеркнул, что первоначальное законодательство Петербурга, касающееся жилой застройки, было воспринято гражданами с тревогой, хотя сам закон дублировал существующие федеральные нормы. В результате на него сразу был наложен мораторий, действующий до сих пор.

Этот мораторий связан с активной деятельностью рабочей группы Законодательного собрания, которая подготовила обращение в Государственную думу. В итоге стратегия была оформлена в виде законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Законопроект учитывает все аспекты, вызвавшие обеспокоенность у горожан.

Николай Линченко уверен, что законопроект будет принят, и права граждан будут надежно защищены. Все взаимодействия по вопросам комплексной застройки будут проходить через органы власти, минуя инвесторов. На сегодняшний день правила землепользования и застройки не предусматривают комплексного развития жилой застройки. Во время общественного обсуждения генерального плана поступило около четырех тысяч обращений от жителей с просьбой ограничить высоту новых жилых кварталов, попадающих в программу комплексного развития территорий (КРТ). Все эти пожелания были учтены, и сейчас ни одна территория не включена в КРТ жилой застройки. Тем не менее, работа над устранением всех несоответствий в федеральном законодательстве продолжается.

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Фото: Piter.TV