Петербургский ЗАКС подвел итоги зимы и рассказал о планах на весну

Одной из самых востребованных направлений работы парламента является забота о людях пенсионного возраста.

Депутаты фракций Законодательного Собрания Северной столицы рассказали, чего удалось достигнуть парламенту в зимний период и что стоит ждать петербуржцам уже этой весной, – сообщают в "Вечернем Санкт-Петербурге".

Как отметил Павел Крупник (депутат от "Единой России"), ориентиром для работы фракции остается социальная сфера. Ключевыми аспектами работы фракционных депутатов являются меры поддержки семей с детьми, рождаемости, поддержка участников СВО, а также забота о старшем поколении, духовное воспитание молодежи и ее профориентация.

Зимние месяцы в работе депутата крайне насыщенны: от жителей приходит множество жалоб на уборку улиц от снега и льда. Больше всего претензий к участкам, за которые отвечают управляющие компании. На весну мы планируем вынести на рассмотрение коллег из Парламентской ассоциации Северо-Запада России несколько законодательных инициатив, направленных на поддержку промышленности и бизнеса. Важная задача – подготовка к празднованию самого главного праздника и великой даты, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ирина Иванова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (КПРФ)

По словам Марины Шишкиной ("Справедливая Россия"), зимний период отметился для фракционных депутатов глобальной работой в сфере градозащиты. В "Справедливой России" стремятся создать общедоступный механизм участия каждого жителя Петербурга в принятии градостроительных решений.

Фракцией ЛДПР подготовлен законопроект об установлении в Петербурге "Дня многодетной семьи", учитывая важную роль таких семей в обществе. Весной планируем продолжить работу над ужесточением ответственности за подделку протоколов общего собрания собственников и создать рабочую группу для улучшения работы управляющих компаний. Активно занимаемся вопросами по борьбе с нелегальной миграцией, а также развитием добровольных народных дружин для поддержки правоохранительных органов, в том числе в борьбе с незаконной миграцией. Павел Иткин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (ЛДПР)

Представитель "Новых людей" в петербургском парламенте Дмитрий Павлов рассказал, что фракционных депутатов волнует улучшение инвестиционного климата в Северной столице. Партийцы озабочены поддержкой предпринимательства, а также развитием массового спорта, поддержкой спортсменов и тренеров. В планах фракции: работа над законами о граффити, строительстве малогабаритных студий и ограничение деятельности "наливаек".

К сожалению, проблемы зимней уборки сохраняются, и для "Яблока" приоритет – безопасность и комфорт горожан, а не мнимая экономия бюджета, поэтому мы настаиваем на увеличении числа техники и рабочих. Будем продвигать наши предложения по изменению законодательства о платных парковках, чтобы сделать систему удобнее для жителей. Намерены предлагать и федеральные инициативы: о противодействии домашнему насилию, об амнистии для политзаключённых, об обращении в Конституционный суд в связи с законом об "иноагентах". Александр Шишлов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Яблоко)

В свою очередь Всеволод Беликов, представляющий городской комитет по законодательству отметил работу над законопроектом по КРТ, наведение порядка с охранными зонами культурного наследия и расширение возможностей использования материнского капитала. Среди планов: борьба с борщевиком и разработка закона по креативным индустриям и охране на городских акваториях.

Зимний период запомнился новыми региональными и федеральными инициативами. Мы предложили освободить от уплаты транспортного налога одного из опекунов инвалидов с детства, от уплаты турналога – иногородних студентов, предоставлять подарочные наборы новорождённым по всей стране. Поддержали инициативу губернатора о вручении петербуржцам "серебряного возраста" сертификатов на посещение музеев. В планах на весну – комплексная работа над решением проблемы киберпреступности, дополнительные меры поддержки семей с детьми и ветеранов. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (бюджетно-финансовый комитет)

Ранее мы рассказывали, что жительница Центрального района Петербурга отметила вековой юбилей.

Фото: Piter.TV