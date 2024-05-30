В парламенте Петербурга поддержали идею ввода ограничений на выдачу банковских карт детям

Депутаты обеспокоены тем, что несовершеннолетние невольно становятся участниками мошеннических схем.

В Мариинском дворце Петербурга состоялось рабочее совещание по вопросам выдачи банковских карт несовершеннолетним. Участники мероприятия пришли к выводу, что детям до 18-ти лет нужно давать карты только с согласия родителей, – пресс-служба Законодательного Собрания Северной столицы.

Совещание провел заместитель председателя бюджетно-финансового комитета петербургского парламента Андрей Алескеров. По его мнению, проблема "раннего владения" банковскими картами тянет за собой много других проблем и что, следовательно, вопрос выдачи их детям следует регулировать.

Проблема существует очень острая. Дети часто не осознают того уровня ответственности, который необходим при обращении с банковскими продуктами. Мне известны, казалось бы, невероятные случаи, когда они продают свои банковские карты, передают их третьим лицам, становятся участниками дроп-схем и других противозаконных действий. При этом зачастую они оценивают свои действия, как невинную шалость, которая не повлечёт за собой каких-то серьёзных последствий. Андрей Алескеров, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета

По замечанию Алескерова, петербургским властям следует продумать механизм, который позволит обрубать на корню озвученные проблемы и не допускать участия детей в мошеннических схемах.

В ходе обсуждения представители правоохранительных органов подтвердили необходимость введения родительского контроля за финансовыми операциями несовершеннолетних с 14 до 18 лет. В настоящее время фиксируется увеличение количества попыток вовлечения таких ребят не только в мошеннические схемы с использованием банковских карт, но и вербовка их в качестве так называемых "био-дронов" для проведения хулиганских или террористических действий. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

По итогам рабочего совещания его участники пришли к заключению, что кардинальное решение проблемы требует накладывания соответствующих обязательств на все кредитные и банковские организации. Как отмечают в пресс-службе, результаты обсуждения станут основой для дальнейшей работы депутатов в этом направлении.

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