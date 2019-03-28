Дрозденко анонсировал программу поддержки благоустройства дворов и детских площадок в Ленобласти

Увеличение финансирования со стороны региона и софинансирование со стороны муниципалитетов позволят значительно расширить программу и улучшить большее количество дворов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о программе поддержки благоустройства муниципальных образований и инициативы для молодожёнов во время своего рабочего визита в Тихвин. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. С 2017 года в Ленинградской области было благоустроено 1099 общественных пространств и придомовых территорий. В 2024 году обновлено 148 объектов, а на 2025 год запланировано благоустройство 132 территорий, пишет spb.aif.ru.

Необходимо ускорить обновление дворовых территорий и детских площадок в населённых пунктах области. Решением станет выделение каждого четвёртого рубля из областного бюджета на благоустройство дворов и детских площадок в ближайшие три года. Условием является 50%-ное софинансирование работ из местных бюджетов, подчеркнул губернатор.

Комитет по ЖКХ ведёт отбор проектов для распределения региональных субсидий на благоустройство дворов. С 2017 года обновлено 426 дворов. Увеличение финансирования со стороны региона и софинансирование со стороны муниципалитетов позволят значительно расширить программу и улучшить большее количество дворов. Комитет по ЖКХ и Центр компетенций помогут проанализировать проекты и поделиться успешными типовыми решениями, которые уже доказали свою эффективность при благоустройстве общественных пространств.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство набережной Наровы завершается в Ивангороде.

Фото: Правительство Ленобласти