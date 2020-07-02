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Благоустройство набережной Наровы завершается в Ивангороде
Сегодня, 9:59
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Благоустройство набережной Наровы завершается в Ивангороде

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Работы находятся под постоянным контролем специалистов нашего комитета и Центра компетенций.

В Ивангороде Ленинградской области подходят к завершению работы по благоустройству набережной реки Наровы в рамках проекта "Родной берег". Об этом сообщили в администрации региона.

После завершения проекта длина прогулочного маршрута вдоль реки Нарова увеличится в шесть раз. Это значительно улучшит рекреационные возможности города как для местных жителей, так и для туристов. Осталось завершить укладку тротуарной плитки, установить освещение и засеять газоны. Подрядчики уверяют, что уже к Дню Победы по променаду можно будет прогуляться. Работы находятся под постоянным контролем специалистов нашего комитета и Центра компетенций, подчеркнул председатель Комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков.

Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть лидирует по темпу роста продолжительности жизни.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: благоустройство, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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