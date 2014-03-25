Ленобласть лидирует по темпу роста продолжительности жизни

Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла отметки в 75,62 года, что сопровождается низким уровнем смертности — всего 11 случаев на тысячу человек.

Ленинградская область заняла первое место среди российских регионов по темпам роста средней продолжительности жизни населения. Результаты работы системы здравоохранения региона за прошедший год были подведены на ежегодной коллегии комитета по здравоохранению Ленинградской области 26 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла отметки в 75,62 года, что сопровождается низким уровнем смертности — всего 11 случаев на тысячу человек. Президент России поставил цель увеличить этот показатель до 78 лет к 2030 году, заявил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

На коллегии также отметили достижения в снижении уровня заболеваемости и смертности. Показатели смертности от инфарктов миокарда составили 8,1%, от инсультов и нарушений мозгового кровообращения — 17,1%, а однолетний уровень смертности от злокачественных опухолей составил 11,1%. Важно отметить, что процент пациентов, проживших пять и более лет после постановки диагноза рака, в Ленинградской области достиг рекордного значения — 63,2%.

Объем проведенных рентгеноэндоваскулярных операций и других видов высокотехнологичной медицинской помощи оказался вдвое больше запланированного на 2024 год, подчеркивается в сообщении.

Ранее мы сообщили о том, что камеры фотовидеофиксации способствовали снижению числа ДТП в Ленобласти.

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