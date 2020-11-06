Камеры фотовидеофиксации способствовали снижению числа ДТП в Ленобласти

Обеспечение безопасности на дорогах является важным направлением деятельности правительства Ленинградской области.

Новые камеры фиксации дорожных нарушений помогли снизить количество аварий в Ленинградской области. Эти высокотехнологичные устройства способны распознавать десять разных типов правонарушений и установлены преимущественно на трассах и оживленных участках дорог. Эта информация была предоставлена администрацией региона.

Обеспечение безопасности на дорогах является важным направлением деятельности правительства Ленинградской области. В 2024 году было введено в эксплуатацию 496 инновационных комплексов, заявил руководитель Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.

Система показала впечатляющие результаты за прошедший год:

— Число ДТП уменьшилось на 5,4%;

— Количество пострадавших сократилось на 9,4%;

— Аварии с участием детей снизились на 7,6%.

Благодаря камерам фиксации штрафы нарушителей принесли в бюджет области почти миллиард рублей, которые будут направлены на ремонт и содержание дорог.

Ранее мы сообщили о том, что цены на корюшку в Ленобласти достигли 2100 рублей за килограмм.

Фото: Правительство Ленинградской области