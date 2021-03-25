Цены на корюшку в Ленобласти достигли 2100 рублей за килограмм

Продавцы уверяют, что рыба свежая, улов текущего года.

В Выборге стартовали продажи корюшки, однако цены на эту рыбу вызвали недовольство у жителей Ленинградской области. В местных сообществах сообщают о стоимости в 2100 рублей за килограмм, хотя некоторые пользователи заметили предложения и за 1200 рублей, что также считается завышенной ценой, пишет spb.aif.ru.

Лучше я куплю форель и дешевле. Ешьте сами. Мне 43 грамма взвесьте. К курсу доллара привязали? — негодуют жители, добавляя, что такие расценки остаются на совести рыбаков и продавцов.

На популярной площадке с объявлениями стоимость корюшки доходит до 2340 рублей за килограмм, особенно если рыба с икрой, хотя средняя цена колеблется около 800 рублей. Продавцы уверяют, что рыба свежая, улов текущего года. При этом мелкие экземпляры предлагаются по цене от 200 рублей за килограмм.

Ранее мы сообщили о том, что незаконный ввод в оборот более 20 тонн рыбной продукции пресекли в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленинградской области