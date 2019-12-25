Незаконный ввод в оборот более 20 тонн рыбной продукции пресекли в Ленобласти

Основным сырьем для изготовления всех этих видов продукции якобы служили 650 граммов замороженных хребтов лосося.

Управление Россельхознадзора выявило факт нелегального оборота более 20 тонн рыбной продукции в Ленинградской области с использованием системы "Меркурий". Установлено, что 650 граммов хребтов лосося были использованы для производства значительных объемов горбуши, сайды, трески, ледяной рыбы и креветок.

В ходе проверки, проведенной Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора, был обнаружен ввод в обращение пищевых продуктов, имеющих признаки подделки. Анализ показал, что на торговой площадке в городском парке города Луга были выпущены производственно-электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на рыбную продукцию неизвестного происхождения общим весом 20 тонн. Согласно данным системы, в период с 11 по 13 марта там изготовили 8,09 тонн горбуши, 9,06 тонн сайды, 1,72 тонны трески, 0,67 тонны ледяной рыбы и 0,5 тонны креветок. Основным сырьем для изготовления всех этих видов продукции якобы служили 650 граммов замороженных хребтов лосося.

Вся произведённая продукция, согласно данным "Меркурия", предназначалась для отправки в компанию "АДМИРАЛ" в Ставропольском крае для дальнейшей реализации в качестве пищи. Данные о том, что используемым сырьем являлись "замороженные хребты лосося", являются недостоверными. В связи с этим Управление Россельхознадзора аннулировало электронные ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию, представляющую потенциальную опасность для здоровья потребителей.

18 марта информация о выявленных нарушениях была передана в ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прокуратуру Ленинградской области, отдел МВД России по Лужскому району, Ленинградское управление ФАС, Роспотребнадзор по Ленинградской области, ФНС России по Ленинградской области, Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ленинградской области и Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для принятия соответствующих мер.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 23 тонн креветок, зараженных листерией, вернули из Петербурга в Аргентину.

Фото: Pxhere