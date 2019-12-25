Свыше 23 тонн креветок, зараженных листерией, вернули из Петербурга в Аргентину

Инспектор обнаружил, что в видимой части контейнера находятся морепродукты с явными следами повторной заморозки, а также поврежденные коробки с влажными пятнами на поверхности.

Должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провело ветеринарный контроль над партией замороженных креветок весом 23,5 тонны, прибывшей из аргентинской провинции Чубут, в морском порту Санкт-Петербурга.

Инспектор обнаружил, что в видимой части контейнера находятся морепродукты с явными следами повторной заморозки, а также поврежденные коробки с влажными пятнами на поверхности. Для проверки качества и безопасности продукции были взяты образцы, исследование которых подтвердило наличие в них бактерий Listeria monocytogenes. В связи с выявленными нарушениями Управлением Россельхознадзора был запрещён ввоз данной партии креветок, и груз был возвращён отправителю 11 марта.

Listeria monocytogenes является возбудителем листериоза — серьезного инфекционного заболевания, поражающего центральную нервную систему и репродуктивную функцию у людей и животных.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)