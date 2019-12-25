МВД призвало не хранить в телефонах пароли банковских карт

Эти данные могут помочь аферистам получить доступ к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах.

Министерство внутренних дел России напомнило об опасности хранения личных документов, паролей и интимных фотографий в смартфоне. Такие данные могут попасть к злоумышленникам, сообщило РИА Новости.

В ведомстве отметили, что не нужно сохранять в памяти устройства сканы и фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН и водительского удостоверения. По данным МВД, эти сведения аферисты могут использовать для получения доступа к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, а также для создания фейковых аккаунтов.

Для защиты документов лучше использовать облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией. Отдельное внимание в МВД обратили на интимные фотографии, утечка которых может привести к шантажу или вымогательству. Такие снимки лучше перенести в закрытые облачные папки, защищенные паролем, либо полностью удалить с телефона.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)