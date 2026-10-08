Мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей с использованием "неучтенного" трудового стажа

Председатель комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков подтвердил, что сам недавно столкнулся с подобной попыткой обмана.

Мошенники разработали новую схему обмана пожилых людей, используя в качестве "наживки" неучтенный трудовой период. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляются работниками Социального фонда России (СФР) и сообщают, что у тех обнаружен неучтенный стаж, позволяющий существенно увеличить размер пенсии. Как пишет издание "Вечерний Санкт-Петербург", для оформления перерасчета жертву приглашают в реально существующее отделение фонда. На этом этапе мошенники не запрашивают коды, чтобы не вызвать подозрений. Однако позже, когда бдительность человека притупляется, его убеждают продиктовать код из СМС-сообщения. Это необходимо аферистам для получения доступа к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги", что позволяет им, например, оформить на человека кредит.

Чтобы не попасть в эту ловушку, рекомендуется не верить озвученной информации, прерывать разговор и самостоятельно звонить в единый контактный центр СФР по телефону 8-800-10-000-01 или обращаться в ближайшее отделение фонда. В ведомстве пояснили, что работники Социального фонда пенсионеров не обзванивают и не приглашают на прием.

Председатель комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков подтвердил, что сам недавно столкнулся с подобной попыткой обмана. По его словам, мошенники были хорошо осведомлены: знали его адрес и ближайшее отделение фонда, предложив прийти с документами для пересчета пенсии. Парламентарий сразу распознал обман, так как Социальный фонд располагает всеми данными и не требует приносить документы. Ржаненков также рассказал о другой уловке – получении на телефон фальшивого письменного поручения от губернатора с оригинальной подписью. Он отметил, что аферисты активно используют базы данных, предлагая пожилым людям платные медицинские услуги или замену домофонов. Парламентарий подчеркнул, что государственные структуры не используют такие методы, и призвал при малейших сомнениях прекращать беседу и обращаться к родственникам или в официальные органы.

По мнению Ржаненкова, для защиты граждан требуется совершенствование законодательства в части персональных данных, однако аферисты постоянно изобретают новые схемы. Поэтому ключевым фактором безопасности остается бдительность самих граждан.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы на 25% чаще стали использовать ИИ для защиты от мошенников.

Фото: Piter.TV