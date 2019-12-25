Петербуржцы на 25% чаще стали использовать ИИ для защиты от мошенников

Спрос на ИИ-защиту от мошенников вырос на четверть в Петербурге.

Жители Петербурга и Ленинградской области стали на 25 % чаще использовать возможности виртуального помощника Евы для защиты от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "МегаФон". Ева блокирует спам-звонки и использует технологии искусственного интеллекта для выявления потенциально мошеннических вызовов. За последний год спрос на расширенные функции сервиса в Петербурге и Ленинградской области вырос на четверть.

Среди пользователей дополнительных инструментов безопасности мужчины составляют 56 %. Наиболее крупная возрастная группа — абоненты от 46 до 65 лет, на них приходится 41 % активной аудитории Евы. Еще 36 % пользователей находятся в возрасте от 31 до 45 лет. Доля абонентов старше 65 лет составляет 14 %.

Помимо блокировки нежелательных звонков, пользователи подключают функции распознавания синтезированной речи и дипфейков. Также в рамках опции "Семейная безопасность+" доступна защита близких. В "МегаФоне" отметили, что мошенники все чаще применяют синтезированную речь и дипфейки, поэтому компания расширяет возможности виртуального помощника. Сервис должен помогать распознавать более сложные схемы обмана помимо обычной блокировки спама.

Ежемесячно Ева блокирует абонентам "МегаФона" более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков. Помимо Петербурга и Ленинградской области, наиболее активно сервисом пользуются жители Вологодской, Мурманской, Архангельской и Калининградской областей. В число регионов с высоким спросом также вошли Карелия, Новгородская и Псковская области, а также Республика Коми.

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