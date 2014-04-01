Петербургские депутаты вместе с врачами обсудили проблему ожирения

Чиновников беспокоит, что средняя масса тела петербуржцев превышает рекомендованную Минздравом.

В Мариинском дворце Петербурга состоялся круглый стол, посвященный проблеме ожирения. В собрании приняли участие петербургские депутаты, местные врачи и пациенты, – сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Северной столицы.

Председатель постоянной комиссии петербургского парламента по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков отметил, что на проблему ожирения необходимо реагировать, поскольку она провоцирует развитие множества заболеваний. По его словам, свыше миллиарда людей по всей планете страдают от лишнего веса.

Его поддержал заведующий отделением клинической фармакологии СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" Александр Хаджидис, который подчеркнул, что ожирение приводит к снижению качества и продолжительности жизни людей.

Ожирение – это серьезное заболевание, которое приводит к повышенным показателям смертности. Перед Правительством Санкт-Петербурга стоит задача по увеличению срока продолжительности жизни. Минздрав рекомендует среднюю массу 72,3 кг, а в нашем городе средняя масса – 79 кг. Поэтому я считаю необходимым разработать конкретную систему мер по борьбе с ожирением. На федеральном уровне уже такие меры разрабатываются. С сентября прошлого года есть подтверждённые показатели региональных мер по борьбе со смертностью, один из этих показателей – это работа с диспансерной группой пациентов с диагнозом ожирение. Константин Звоник, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Участники круглого стола пришли к заключению, что преодолению проблемы ожирения в городе будет способствовать мультидисциплинарный подход, в котором будут учтены как популяризация здорового питания, так и спорта. Это в свою очередь позволит сократить расходы системы здравоохранения на лечение пациентов с ожирением и сопутствующими заболеваниями, уменьшить долю пациентов с хроническими заболеваниями, снизить уровень смертности, увеличить показатели средней продолжительности жизни.

Участники заседания рекомендовали оценить необходимость формирования региональной программы для лечения пациентов с ожирением, включающей профилактику и скрининговые мероприятия, а также сессии с медицинским психологом. Также была отмечена важность обеспечения контроля за внесением индекса массы тела пациента в медицинскую документацию. Комитету по физической культуре и спорту предложили продолжить работу по повышению доступности спорта для жителей Санкт-Петербурга. Законоательное Собрание Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в Госдуме одобрили петербургский закон об оказании юридической помощи осиротевшим студентам.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга