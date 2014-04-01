В Госдуме одобрили петербургский закон об оказании юридической помощи осиротевшим студентам

До сих пор ФЗ учитывает юридическую помощь только для детей-инвалидов и сирот.

Государственная Дума в первом чтении поддержала законопроект петербургских депутатов о предоставлении права на бесплатную юридическую помощь для студентов и учащихся, которые потеряли родителей. Проект представил сегодня Денис Четырбок, – сообщает председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский.

Действующее федеральное законодательство учитывает оказание бесплатной юридической помощи детям-инвалидам, сиротам и их законным представителям. Однако группа студентам, оказавшихся без родителей, до сих пор оставалась в стороне.

Документ о включении этой категории граждан подготовили депутаты петербургского парламента Валерий Гарнец, Елена Киселёва, Марина Макарова, Вера Сергеева, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Мы предложили коллегам из Государственной Думы предоставить право на бесплатную юридическую помощь по вопросам наследства и образования осиротевшим студентам и учащимся. Речь идёт о молодых людях в возрасте до 23 лет, которые потеряли своих родителей в период обучения. В большинстве случаев они имеют очень слабое представление о своих правах и необходимости совершения определённых юридических действий. Возникающие при этом финансовые трудности зачастую не позволяют им обратиться к специалистам за консультацией. Поэтому ребята, и так попавшие в очень сложную ситуацию, рискуют остаться без причитающегося им имущества. Квалифицированная юридическая поддержка государства поможет им легче адаптироваться в новых условиях. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV