Петербургские депутаты хотят запретить изображать церкви без крестов

Депутаты петербургского Законодательного Собрания намерены запретить изображать православные церкви без узнаваемой христианской символики. С такой федеральной инициативой выступили Павел Крупник, Денис Четырбок и Анастасия Мельникова, – следует из пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.
В детских книжках, брошюрах о путешествиях по городам России или при создании "муралов" все чаще можно встретить изображение православных храмов без указания христианской символики, являющейся неотъемлемой частью таких храмов.
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Авторы законодательной инициативы полагают, что и кресты на православных храмах, и полумесяцы на мечетях, и звезды Давида на синагогах являются непосредственной и необходимой частью перечисленных религиозных объектов. Однако зачастую их изображают в "измененном" виде.
В том случае, если проект примут в Северной столице, его отправят на рассмотрение в Государственную Думу.
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Фото: Piter.TV
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