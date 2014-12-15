Петербургские депутаты хотят запретить изображать церкви без крестов

Они подготовили проект федеральной инициативы, утверждающей обязательное изображение характерной религиозной символики.

Депутаты петербургского Законодательного Собрания намерены запретить изображать православные церкви без узнаваемой христианской символики. С такой федеральной инициативой выступили Павел Крупник, Денис Четырбок и Анастасия Мельникова, – следует из пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.

В детских книжках, брошюрах о путешествиях по городам России или при создании "муралов" все чаще можно встретить изображение православных храмов без указания христианской символики, являющейся неотъемлемой частью таких храмов. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Авторы законодательной инициативы полагают, что и кресты на православных храмах, и полумесяцы на мечетях, и звезды Давида на синагогах являются непосредственной и необходимой частью перечисленных религиозных объектов. Однако зачастую их изображают в "измененном" виде.

В том случае, если проект примут в Северной столице, его отправят на рассмотрение в Государственную Думу.

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Фото: Piter.TV