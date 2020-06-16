Экс-прокурор добавила, что с уважением относится к представителям разных религий.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не исповедует христианство. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, она не исповедует православие ни в одной из его форм. Экс-прокурор добавила, что с уважением относится к представителям разных религий. При этом Поклонская отметила, что ее удивляет реакция Русской православной церкви (РПЦ) на ее поздравления с языческими праздниками. Она добавила, что уважение к истории и традициям является основой здорового общества.

Это кажется мне проявлением какой-то необоснованной ревности или страха потери власти над сознаниями людей. Наталья Поклонская, экс-прокурор Крыма

Фото: Telegram / Наталья Поклонская