В Музее истории религии в Петербурге провели буддийский ритуал

Буддийский ритуал состоялся в петербургском Музее истории религии. На выставке "Архитектура духовного" представили песочную мандалу, ее создали ламы дацана, передает 8 августа телеканал "Санкт-Петербург".

На ковре из минералов изобразили проекцию Дворца буддийского божества. Считается, что там живет Будда Чистоты, а торжественная служба должна призвать божество снизойти на землю.

Считается, что мандалу строят там, где люди нуждаются в духовном окормлении, в помощи. Когда мы создаем эти условия, построив песочную мандалу, мы ее освещаем, призывая сюда Будду. Лобсан Цультим, лама Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй

Ритуал провели в благоприятные лунные дни.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"