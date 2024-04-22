  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Музее истории религии в Петербурге провели буддийский ритуал
Сегодня, 15:48
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Музее истории религии в Петербурге провели буддийский ритуал

0 0

На ковре из минералов изобразили проекцию Дворца буддийского божества.

Буддийский ритуал состоялся в петербургском Музее истории религии. На выставке "Архитектура духовного" представили песочную мандалу, ее создали ламы дацана, передает 8 августа телеканал "Санкт-Петербург"

На ковре из минералов изобразили проекцию Дворца буддийского божества. Считается, что там живет Будда Чистоты, а торжественная служба должна призвать божество снизойти на землю. 

Считается, что мандалу строят там, где люди нуждаются в духовном окормлении, в помощи. Когда мы создаем эти условия, построив песочную мандалу, мы ее освещаем, призывая сюда Будду. 

Лобсан Цультим, лама Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй

Ритуал провели в благоприятные лунные дни. 

Ранее на Piter.TV: петербургский музей представил экспозицию о Сергее Дягилеве. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: буддизм, музей истории религии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии