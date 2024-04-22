В Музее истории религии в Петербурге провели буддийский ритуал

Буддийский ритуал состоялся в петербургском Музее истории религии. На выставке "Архитектура духовного" представили песочную мандалу, ее создали ламы дацана, передает 8 августа телеканал "Санкт-Петербург".
На ковре из минералов изобразили проекцию Дворца буддийского божества. Считается, что там живет Будда Чистоты, а торжественная служба должна призвать божество снизойти на землю.
Считается, что мандалу строят там, где люди нуждаются в духовном окормлении, в помощи. Когда мы создаем эти условия, построив песочную мандалу, мы ее освещаем, призывая сюда Будду.
Лобсан Цультим, лама Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй
Ритуал провели в благоприятные лунные дни.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
