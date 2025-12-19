  1. Главная
В Эрмитаже разобрали буддистскую мандалу, которую делали около 10 дней
Сегодня, 14:48
Разбор мандалы начался с молитвы, затем все элементы собрали в кувшин.

В Государственном Эрмитаже состоялся буддистский ритуал, в рамках которого монахи разобрали огромную мандалу божества любви и сострадания. До этого ее собирали примерно 10 дней, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Сакральный символ сделали из цветного песка: он состоит из круга, вписанного в квадрат, а в центре изображен покровитель Тибета. Разбор мандалы начался с молитвы, затем все элементы собрали в кувшин. Скоро песок высыплют в реку. 

Ритуал в буддизме символизирует иллюзорность мира. 

Есть такое понятие – невечность, все явления не вечны, в том числе и мы сами. Благодаря этому мы можем создавать что-то. И самое главное, что это все время изменяется. 

Буда Бадмаев, настоятель Петербургского дацана 

Ранее мы рассказывали о том, что в Эрмитаже представили фарфоровые вазы Императорского завода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: буддизм, эрмитаж
