В Эрмитаже представили фарфоровые вазы Императорского завода

В Государственном Эрмитаже в Петербурге представили вазы Императорского фарфорового завода XIX-XX веков. Рисунки на них – авторская живопись с натуры, изображения создавали при участии растениеводов, передает 24 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

Эти модные и популярные растения ботаники рекомендовали изображать на вазах, а русская императрица, последняя императрица Александра Федоровна, с любовью выбирала тот или иной сорт розы, сирени, фиалки, которые должны были быть запечатлены на вазах, предназначенных для ее покоев. Екатерина Хмельницкая, куратор выставки

В экспозиции показывают свыше 60 фарфоровых произведений, большая часть – из фондов Эрмитажа, оставшееся – из частных коллекций.

