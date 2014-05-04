  1. Главная
В Эрмитаже представили фарфоровые вазы Императорского завода
Рисунки на них – авторская живопись с натуры, изображения создавали при участии растениеводов.

В Государственном Эрмитаже в Петербурге представили вазы Императорского фарфорового завода XIX-XX веков. Рисунки на них – авторская живопись с натуры, изображения создавали при участии растениеводов, передает 24 декабря телеканал "Санкт-Петербург"

Эти модные и популярные растения ботаники рекомендовали изображать на вазах, а русская императрица, последняя императрица Александра Федоровна, с любовью выбирала тот или иной сорт розы, сирени, фиалки, которые должны были быть запечатлены на вазах, предназначенных для ее покоев. 

Екатерина Хмельницкая, куратор выставки 

В экспозиции показывают свыше 60 фарфоровых произведений, большая часть – из фондов Эрмитажа, оставшееся – из частных коллекций. 

Фото: Piter.TV 

