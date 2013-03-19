  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петропавловскую крепость в этом году посетили 2 млн человек
Сегодня, 15:52
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петропавловскую крепость в этом году посетили 2 млн человек

0 0

Юбилейным гостем оказалась учительница школы Красногвардейского района.

Петропавловскую крепость в Петербурге посетили 2 млн человек. Юбилейным гостем оказалась учительница школы Красногвардейского района, которая пришла на экскурсию вместе с классом, передает телеканал "Санкт-Петербург" 19 декабря. 

В подарок женщине вручили памятную медаль, книгу, путеводитель и сертификат на экскурсию с посещением собора. 

Случайно вышла. Мы сначала думали, что опаздываем, потом приехали даже немного раньше – замерзли, погуляли. А когда подошла к кассе, заподозрила, что что-то не так, тогда уже что-то заподозрила. Но пути назад уже не было. 

Ксения Федорова, учитель ГБОУ СОШ №515

В музейном комплексе уверены, что до конца года его посетят еще десятки, возможно, и сотни тысяч человек. 

Ранее на Piter.TV: стало известно, как можно посетить Эрмитаж в новогодние праздники. 

Фото: Piter.TV 

Теги: музей, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии