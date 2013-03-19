Петропавловскую крепость в этом году посетили 2 млн человек

Юбилейным гостем оказалась учительница школы Красногвардейского района.

Петропавловскую крепость в Петербурге посетили 2 млн человек. Юбилейным гостем оказалась учительница школы Красногвардейского района, которая пришла на экскурсию вместе с классом, передает телеканал "Санкт-Петербург" 19 декабря.

В подарок женщине вручили памятную медаль, книгу, путеводитель и сертификат на экскурсию с посещением собора.

Случайно вышла. Мы сначала думали, что опаздываем, потом приехали даже немного раньше – замерзли, погуляли. А когда подошла к кассе, заподозрила, что что-то не так, тогда уже что-то заподозрила. Но пути назад уже не было. Ксения Федорова, учитель ГБОУ СОШ №515

В музейном комплексе уверены, что до конца года его посетят еще десятки, возможно, и сотни тысяч человек.

Фото: Piter.TV