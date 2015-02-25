Стало известно, как можно посетить Эрмитаж в новогодние праздники

Все службы музея уже подготовились к непростому периоду.

Государственный Эрмитаж в новогодние праздники обычно является местом притяжения как для петербуржцев, так и для туристов. Все службы музея уже подготовились к непростому периоду, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, 1 января Эрмитаж не будет работать, со 2 числа все музейные комплексы станут доступными в обычном режиме. Входные билеты на январь появятся в 20-х числах декабря.

Пожалуйста, будьте очень внимательны: в такие периоды активизируются перекупщики, появляются сайты-двойники и сомнительные сервисы по "бронированию билетов". Есть риск купить билет по завышенной цене или со скрытыми наценками, либо вообще фальшивый, а экскурсия от сторонних гидов может разочаровать. Пользуйтесь только сайтом Эрмитажа. Пресс-служба Эрмитажа

А 7 января каждый сможет попасть в музей бесплатно.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж требует от посетителя компенсацию в 800 тыс. рублей за повреждение трона мальтийского ордена.

Фото: Piter.TV