Редкая утка-мандаринка нашла невесту-крякву в Сестрорецке

Биолог Павел Глазков допускает, что у пары может появиться совместное потомство.

В Сестрорецке заметили утку-мандаринку — редкий для России вид, занесённый в Красную книгу. Обычно эти птицы обитают на Дальнем Востоке, но благодаря тому, что их в XVIII веке завезли в Европу как декоративных, они адаптировались и всё чаще залетают в Петербург.

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре"

Как рассказал биолог Павел Глазков и автор канала "Каждой твари по паре", прилетевший самец оказался бойким. Несмотря на скромные размеры, он уже нашёл себе невесту — местную крякву, и отгоняет от неё не только других селезней, но даже ворон.

Мал, да удал! Несмотря на свои размеры красавец отгоняет от утки не только местных зеленоголовых селезней, но даже и ворон. Похоже он настроен на серьёзные отношения. Да и утка, видимо, не против. В мире известны случаи, когда у этих разных видов появлялось совместное потомство. Будем следить за развитием событий на этом необычном любовном фронте. Павел Глазков, биолог

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре"