Красноголовые женихи вернулись в Петербург и уже кружат головы уткам

Самцы эффектно закидывают головы и нежно подсвистывают, чтобы понравиться невестам.

В Петербург вернулись красноголовые нырки — утки с каштаново-красной головой и ярко-красными глазами. В Кронштадте биолог Павел Глазков заснял брачные танцы птиц. Самцы изящно закидывают голову на спину и нежно подсвистывают, привлекая внимание самок. Конкуренция среди женихов высокая: к стае присоединилась вторая невеста, сообщается в блоге "Каждой твари по паре".

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

У самцов красноголовых нырков в брачный период голова и шея приобретают насыщенный каштаново-красный оттенок, за что они и получили своё название. Грудь и хвост у них чёрные, тело серо-голубое — второе имя этих птиц "голубая чернеть". Глаза у кавалеров ярко-красные. Самки же окрашены скромно, в серовато-бурые тона, но именно вокруг них разворачиваются настоящие представления.

Чтобы понравиться невесте, селезни совершают ритуальные брачные танцы: закидывают голову на спину и издают нежные подсвисты. Устоять перед таким ухаживанием трудно, а выбор сделать непросто, ведь один жених краше другого. К тому же, во время съёмки к стае присоединилась вторая самка, так что конкуренция среди ухажёров только усилилась.

Наблюдать за этими удивительными птицами можно сейчас в акватории Финского залива, в том числе у берегов Кронштадта. Красноголовые нырки — обычные, но очень красивые гости нашего региона весной. Орнитологи призывают не тревожить птиц во время брачного сезона и любоваться ими на расстоянии.

