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В Выборгском районе Ленобласти выпустили трех тюленят после реабилитации
Сегодня, 15:43
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В Выборгском районе Ленобласти выпустили трех тюленят после реабилитации

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Малыши подлечились, подросли, окрепли и готовы к взрослой жизни.

В Выборгском районе прошел традиционный "тюлений выпускной". Об этом рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. 

Трех серых тюленят выпустили в естественную среду обитания, они были отправлены на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы еще в апреле. Малыши подлечились, подросли, окрепли и готовы к взрослой жизни. 

Серый тюлень занесен в Красную книгу России и региона. Ведомство в рамках субсидий поддерживает некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией диких животных. 

Ранее на Piter.TV: Фонд друзей балтийской нерпы угостил подопечных корюшкой. 

Фото: пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти 

Теги: выборгский район, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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