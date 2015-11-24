В Выборгском районе Ленобласти выпустили трех тюленят после реабилитации

Малыши подлечились, подросли, окрепли и готовы к взрослой жизни.

В Выборгском районе прошел традиционный "тюлений выпускной". Об этом рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Трех серых тюленят выпустили в естественную среду обитания, они были отправлены на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы еще в апреле. Малыши подлечились, подросли, окрепли и готовы к взрослой жизни.

Серый тюлень занесен в Красную книгу России и региона. Ведомство в рамках субсидий поддерживает некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией диких животных.

Ранее на Piter.TV: Фонд друзей балтийской нерпы угостил подопечных корюшкой.

Фото: пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти