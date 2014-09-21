Фонд друзей балтийской нерпы угостил подопечных корюшкой

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы решили порадовать своих питомцев деликатесом — свежевыловленной корюшкой. Организация поделилась забавным роликом в своем Telegram-канале, где работник кормит нерп вкусной рыбкой.
Замдиректора, пользуясь своим высоким положением и большим весом, заставил персонал Центра раздобыть ему и его младшему коллеге самой отборной корюшки и с удовольствием ею теперь угощается,
— прокомментировали авторы публикации
Эти две нерпы давно находятся под присмотром фонда, так как не приспособились самостоятельно выживать в естественной среде обитания и постоянно возвращаются обратно.
Ранее мы сообщили о том, что Фонд друзей балтийской нерпы поделился милыми фотографиями Шлиссика.
Фото и видео: Telegram / Nerpa SPb
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