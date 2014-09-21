  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
114
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Фонд друзей балтийской нерпы угостил подопечных корюшкой

0 0

Организация поделилась забавным роликом в своем Telegram-канале.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы решили порадовать своих питомцев деликатесом — свежевыловленной корюшкой. Организация поделилась забавным роликом в своем Telegram-канале, где работник кормит нерп вкусной рыбкой.

Замдиректора, пользуясь своим высоким положением и большим весом, заставил персонал Центра раздобыть ему и его младшему коллеге самой отборной корюшки и с удовольствием ею теперь угощается,

— прокомментировали авторы публикации

Эти две нерпы давно находятся под присмотром фонда, так как не приспособились самостоятельно выживать в естественной среде обитания и постоянно возвращаются обратно.

 Ранее мы сообщили о том, что Фонд друзей балтийской нерпы поделился милыми фотографиями Шлиссика.

Фото и видео: Telegram / Nerpa SPb

Теги: санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии