Фонд друзей балтийской нерпы угостил подопечных корюшкой

Организация поделилась забавным роликом в своем Telegram-канале.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы решили порадовать своих питомцев деликатесом — свежевыловленной корюшкой. Организация поделилась забавным роликом в своем Telegram-канале, где работник кормит нерп вкусной рыбкой.

Замдиректора, пользуясь своим высоким положением и большим весом, заставил персонал Центра раздобыть ему и его младшему коллеге самой отборной корюшки и с удовольствием ею теперь угощается, — прокомментировали авторы публикации

Эти две нерпы давно находятся под присмотром фонда, так как не приспособились самостоятельно выживать в естественной среде обитания и постоянно возвращаются обратно.

Ранее мы сообщили о том, что Фонд друзей балтийской нерпы поделился милыми фотографиями Шлиссика.

Фото и видео: Telegram / Nerpa SPb