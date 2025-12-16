В лесах Всеволожского района зацвёл ядовитый багульник

Наблюдать за цветением безопасно лишь ранним утром или вечером, когда жара спадает и концентрация ядовитых испарений снижается.

В лесах Всеволожского района Ленинградской области началось цветение багульника болотного. Известный биолог Павел Глазков предупреждает жителей и гостей региона об опасности этого растения и делится рекомендациями, как избежать отравления.

Несмотря на внешнюю привлекательность, багульник представляет серьёзную угрозу для здоровья. По словам эксперта, кустарник с вечнозелёными листьями выделяет эфирные масла, обладающие резким и одурманивающим запахом. Вдыхание этих паров оказывает двойное действие на нервную систему человека: сначала возбуждает, а затем резко угнетает, вызывая слабость, сонливость и апатию.

Если долго находиться на болоте во время цветения багульника, может появиться головокружение и головная боль. Дурманящая сила растения многократно усиливается в жаркую солнечную погоду, отмечает Глазков.

Биолог настоятельно советует при передвижении по заболоченной местности проходить эти участки максимально быстро, а по возможности – обходить их стороной. Наблюдать за цветением безопасно лишь ранним утром или вечером, когда жара спадает и концентрация ядовитых испарений снижается.

Несмотря на ядовитые свойства в свежем виде, багульник является лекарственным растением. В народной медицине его используют как отхаркивающее и дезинфицирующее средство. Кроме того, запах растения эффективно отпугивает кровососущих насекомых и моль.

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