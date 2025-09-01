Биолог предупредил о смертельной опасности подкормки лисиц в Петербурге

Павел Глазков рассказал, что рыжие хищники помогают бороться с грызунами, но знакомиться с ними ближе не стоит.

Лисицы успешно регулируют численность крыс и мышей в Санкт-Петербурге, став полноценной частью городской экосистемы. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков. При этом он предупредил, что специально прикармливать диких животных ни в коем случае нельзя — это может привести к их гибели и угрожать здоровью людей.

По словам биолога, лисица быстро привыкает к попрошайничеству, особенно лисята, родившиеся в городе, становятся практически ручными. Выходя к людям, они попадают под машины и гибнут. Росту численности лисиц в Петербурге способствовало практически полное исчезновение бродячих собак, которые раньше не давали хищникам заходить в жилые кварталы. Сейчас у лисиц нет естественных врагов, зато есть обильная кормовая база — грызуны, утки, пищевые отходы.

Особую опасность представляют инфекции: лисицы являются переносчиками бешенства. На первых этапах болезни животное может вести себя адекватно, но в слюне уже есть вирус. Укус или даже ослюнение может привести к заражению смертельно опасным вирусом.

Глазков подчеркнул, что в Ленинградской области и Петербурге более 30 лет не регистрировали бешенства благодаря масштабной программе вакцинации (дважды в год раскладывают миллионы мясных брикетов с вакциной). Однако полностью исключать угрозу нельзя. Кроме того, лисы могут переносить стригущий лишай и лептоспироз, также опасные для человека.

