В Петербурге заметили лису, которая спокойно прокатилась на городском трамвае

Жители Черной речки стали свидетелями лисы, пересекающей дорогу вместе с людьми.

В Санкт-Петербурге зафиксировали лису, которая воспользовалась общественным транспортом. Животное, находившееся на поводке, вышло из трамвая на остановке в районе Черной речки и вместе с людьми перешло дорогу.

По словам биолога Павла Глазкова, с наступлением холодов лисы активнее выходят в город в поисках пищи. Специалисты отмечают, что появление диких хищников в городской черте становится более частым явлением. Лисы не только обитают в городе, но и размножаются на территории мегаполиса.

Ранее Piter.TV сообщал, что енотовидные собаки в Нижне-Свирском заповеднике устроили пристальный контроль качества фотоловушки.

Фото: freepik (DejaVu Designs)