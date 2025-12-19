Александр Бельский поздравил жителей Петербурга с Рождеством

Глава парламента Петербурга обратился к горожанам в Рождество.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский опубликовал рождественское поздравление, в котором обратился к жителям города и напомнил о значении христианских ценностей. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым. Поздравление было опубликовано в его официальном telegram-канале.

В обращении Александр Бельский отметил духовное значение праздника и напомнил о событии Рождества Христова как о символе любви, надежды, милосердия. Он подчеркнул, что подлинная сила человека заключается в добром сердце, внимании к окружающим, заботе о ближних.

Александр Бельский также отметил важность сохранения внутреннего спокойствия, взаимной поддержки, участия в добрых и праведных делах в рождественские дни. В завершение председатель Законодательного собрания пожелал, чтобы свет Вифлеемской звезды придавал жителям города силы идти вперед и жить с открытым сердцем.

Ранее сообщалось, что рождественская служба в храмах Петербурга собрала множество верующих.

Фото: Telegram / Александр Бельский