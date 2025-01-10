Накануне Дня Победы вокруг Петербурга прошёл молитвенный объезд

Автомобильный крестный ход по КАД возглавил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Накануне 81-й годовщины Победы губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в молитвенном объезде, который возглавил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. Молитвенный автомобильный объезд с иконой Казанской Божией Матери начался от стен Казанского собора и прошёл вокруг Петербурга по Кольцевой автодороге.

Участники поминали тех, кто отстоял город и страну в годы Великой Отечественной войны, и молились о здравии тех, кто сражается за неё сейчас — об участниках специальной военной операции и о победе России.

В эти дни, накануне священного для нашего народа праздника со слезами на глазах, мы вспоминаем слова Александра Невского: "Не в силе Бог, но в правде". С этими словами наш народ всегда вставал на защиту Родины. Сегодня наследники поколения победителей сражаются за правду, за наше Отечество. С ними наши мысли, за них наши молитвы. Уверен, что скоро настанет тот день, когда мы вместе с ветеранами Великой Отечественной и героями СВО будем отмечать нашу общую Победу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор напомнил, что к традиции молитвенных шествий народ обращался во все времена. Он привёл историческое предание о том, как в ноябре ́1941 года священнослужители с иконой Казанской Божией Матери трижды облетели Москву — и город не был взят врагом. В годы блокады Ленинграда также проходили крестные ходы, а митрополит Алексий (будущий Патриарх Алексий I) в народе называли "блокадным батюшкой".

Фото: Смольный