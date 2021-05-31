Беглов поздравил петербуржцев с Днём славянской письменности и культуры

Главным событием в Петербурге станет концерт сводного хора "Город поёт" на площади Растрелли.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Днём славянской письменности и культуры. Праздник, установленный в Российской империи в 1863 году и получивший государственный статус в 1991‑м, имеет огромное просветительское значение. По словам главы города, Петербург на протяжении веков был и остаётся признанным центром славистики, культуры и просвещения.

В этом году, объявленном Годом петербургской культуры, особое внимание уделяется вкладу города в мировую культуру. В числе памятных дат — 120‑летие со дня рождения академика Дмитрия Лихачёва, исследователя древнерусской литературы.

Центральным событием праздника станет концерт сводного хора "Город поёт" в сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. На площади Растрелли выступят полторы тысячи участников хоровых коллективов — ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, профессионалы и любители. Впервые к проекту присоединится 23‑й Военно-духовой оркестр штаба Ленинградского военного округа. Мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности, также пройдут в городских музеях, библиотеках и культурных учреждениях.

