"Ночь музеев" в Петербурге собрала более 60 тыс. посетителей

Спецпрограммы подготовили 143 учреждения культуры, 15 из них участвовали впервые.

В Санкт-Петербурге завершилась традиционная "Ночь музеев". Губернатор Александр Беглов отметил, что акция, которая проводится в городе уже 20 лет, вновь подтвердила востребованность и популярность учреждений культуры. В этом году девизом мероприятий стало слово "Родное" — о традициях, обычаях и шедеврах, объединяющих все народы России.

Музеи Петербурга – бесценное достояние нашего города и всей России. "Ночь музеев" вновь показала востребованность и популярность наших учреждений культуры. Жители и гости Северной столицы смогли по-новому взглянуть на культурное многообразие нашей страны, узнать о малоизвестных страницах истории Отечества. Александр Беглов, губернатор Петербурга

С 6 вечера до 6 утра работали 143 площадки: музеи, библиотеки, галереи, концертные и выставочные залы. 15 учреждений присоединились к акции впервые, среди них Зоологический музей, Каменноостровский дворец, Смольный собор, Мозаичная мастерская Российской академии художеств и Кронштадтский форт "Риф".

Тайным ходом Петропавловской крепости прошли более 11 тысяч гостей, около 10 тысяч посетили концерты в Филармонии, свыше 7 тысяч отправились "по следам Гумилёва" в Музее Анны Ахматовой. Посетители Музея почвоведения исследовали влияние климата и почв на фольклор, в Этнографическом музее рассказывали, как солнце формирует традиционные общества, а в Музее Арктики знакомили с языками народов Крайнего Севера.

Беглов напомнил, что город последовательно развивает музейную сферу: ежегодно выделяются субсидии на пополнение фондов (в прошлом году шесть городских музеев получили 100 миллионов рублей). Создаётся Музей археологии Петербурга на Охте, формируется музейный кластер в Кронштадте по президентскому проекту "Остров фортов". Для петербуржцев старшего поколения работает программа "Серебряный возраст" — электронный сертификат на посещение музеев уже оформили около 160 тысяч человек.

