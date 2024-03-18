Раненую нерпу спасли в Шлиссельбурге
Сегодня, 14:11
Её прибило к берегу.

В Шлиссельбурге спасатели помогли раненой нерпе. Как сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, информация о животном поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда.

Нерпу прибило к берегу в районе Судостроительного Невского завода. Спасатели эвакуировали животное на базу отряда, после чего передали его представителю Фонда для дальнейшего ухода и лечения.

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

Ранее Piter.TV сообщал, что брошенного нерпенка нашли под камнем в Карелии.

