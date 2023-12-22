В Ленобласти на водоемах проведут ледовзрывные работы

Первые мероприятия по ослаблению ледового покрытия состоятся на этой неделе.

Ленобласть готовится к ледовзрывным работам на водоемах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального комитета правопорядка и безопасности 18 марта.

Взрывотехники, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти и представитель МЧС сегодня провели разведку водных объектов. Специалисты проанализировали состояние ледовых полей акватории рек Сясь, Свирь, Свирской Губы Ладожского озера и пришли к выводу, что ледовзрывные работы уже необходимы.

Первые мероприятия по ослаблению ледового покрытия состоятся на этой неделе. Точную информацию о месте и времени их проведения опубликуют дополнительно.

Отметим, что ледовзрывные работы позволяют снизить негативные последствия весеннего половодья. Эта мера помогает избежать стремительного подъема уровня воды и обеспечить безопасность жителей.

Ранее на Piter.TV: на выходных на льду в районе Невской губы полицейские обнаружили пятерых рыбаков.

Видео: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти