  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 23:12
60
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти на водоемах проведут ледовзрывные работы

0 0

Первые мероприятия по ослаблению ледового покрытия состоятся на этой неделе.

Ленобласть готовится к ледовзрывным работам на водоемах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального комитета правопорядка и безопасности 18 марта. 

Взрывотехники, сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти и представитель МЧС сегодня провели разведку водных объектов. Специалисты проанализировали состояние ледовых полей акватории рек Сясь, Свирь, Свирской Губы Ладожского озера и пришли к выводу, что ледовзрывные работы уже необходимы. 

Первые мероприятия по ослаблению ледового покрытия состоятся на этой неделе. Точную информацию о месте и времени их проведения опубликуют дополнительно. 

Отметим, что ледовзрывные работы позволяют снизить негативные последствия весеннего половодья. Эта мера помогает избежать стремительного подъема уровня воды и обеспечить безопасность жителей.

Ранее на Piter.TV: на выходных на льду в районе Невской губы полицейские обнаружили пятерых рыбаков.

Видео: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: комитет правопорядка и безопасности ленинградской области, ледовзрывные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии