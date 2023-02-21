С 23 марта на реках Ленобласти стартуют ледовзрывные работы

Такое решение приняли по результатам облета и мониторинга ледовой и паводковой обстановки.

На реках Ленинградской области с 23 марта начнутся ледовзрывные работы, продлятся они до 27 числа. Речь идет о водоемах Сясь, Оять и Паша, рассказали в администрации региона.

Такое решение приняли по результатам облета и мониторинга ледовой и паводковой обстановки. В мероприятиях участвовали комитет правопорядка и безопасности и комитет по природным ресурсам, МЧС России, гидрометслужба и управление по обеспечению гражданской защиты.

Превентивные ледовзрывные работы позволяют снизить риски образования заторов, а также помогают предотвратить подтопления территорий во время весеннего половодья.

Ранее на Piter.TV: в области с паводками будут бороться более 8,6 тыс. человек. Кроме того, подготовлены 343 пункта временного размещения на 102 тыс. жителей.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти