В Ленобласти к паводкам подготовлены более 8,6 тыс. человек

Ленобласть подготовилась к весеннему половодью: мониторинг паводковой обстановки ведут 24 гидропоста и 30 датчиков. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко 12 марта.

Для защиты местных жителей и территорий сформирована группировка сил и средств, включающая свыше 8,6 тыс. человек, более 2,1 тыс. единиц техники, 128 плавсредств и 14 единиц авиатехники. Кроме того, подготовлены 343 пункта временного размещения на 102 тыс. человек.

А на шести затороопасных участках четырех рек запланированы ледовзрывные работы.

