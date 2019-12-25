Дети из пострадавших районов Дагестана приехали на отдых в "Орленок"

Дети из пострадавших от паводков районов Республики Дагестан приехали на отдых в детский центр "Орленок". Путевки для ребят выделили по поручению министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В центре приняли 50 детей из дагестанских семей. В общей сложности на смену приехали 1,3 тыс. школьников . Ребята уже активно занимаются проектно-исследовательской деятельностью. Для детей запланировали интересную, насыщенную программу. В том числе, для них проведут тематические конкурсы, фестиваль игр народов России, этнографический марафон и творческий вечер.

Они с интересом знакомятся с "Орленком" – его законами, традициями и дружной атмосферой. Адаптация проходит хорошо, и все это время школьники находятся под чутким вниманием наших специалистов. Александр Джеус, директор ВДЦ "Орленок"

Ранее сообщалось, что на целевое обучение для российских абитуриентов выделили 83 тыс. мест. Большая часть мест достанется будущим медикам, для сферы здравоохранения выделили 20 тыс. позиций.

