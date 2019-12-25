83 тыс. мест на целевое обучение выделили для российских студентов

Соответствующее решение озвучили в Правительстве РФ на 2026 год.

83 тыс. мест выделили на целевое обучение в вузах за счет федеральной казны на 2026 год. Распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Новость появилась в пресс-службе кабмина.

Известно, что большая часть мест достанется будущим медикам, для сферы здравоохранения выделили 20 тыс. позиций. Остальные – в области инженерии и и технологий, а также педагогике и образовании. Кроме того, в этом году впервые целевую квоту разделили по форме обучения: очной, очно-заочной и заочной.

Также целевые места детализированы по компаниям, которые заявили о кадровых потребностях, а также регионам, где будет работать целевик после окончания учебного заведения.

Михаил Мишустин отметил, что профподготовка специалистов – одна из важнейших задач, выполнению которой уделяется большое внимание.

Ранее сообщалось, что 2 млн рублей могут получить студенты учреждений среднего профессионального образования на развитие своих проектов и инициатив. Заявку на конкурс можно подать до 20 мая на сайте "Молодёжь России".

