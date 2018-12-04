Ледовзрывные работы завершены в Ленобласти

Сегодня на реке Оять в поселке Доможирово состоялся заключительный этап по ослаблению ледовых полей.

В Ленобласти 2 апреля завершены ледовзрывные работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

Сегодня на реке Оять в поселке Доможирово состоялся заключительный этап по ослаблению ледовых полей. Подрывы проводили по контракту, который был заключен учреждением, подведомственным комитету правопорядка и безопасности области. Безопасность проверяли спасатели Аварийно-спасательной службы.

Работы прошли на реках Свирь и Оять и Свирской губе Ладожского озера.

Спасатели будут следить за паводковой обстановкой и в случае необходимости могут быть проведены дополнительные ледовзрывные работы. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти