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Ледовзрывные работы завершены в Ленобласти

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Сегодня на реке Оять в поселке Доможирово состоялся заключительный этап по ослаблению ледовых полей.

В Ленобласти 2 апреля завершены ледовзрывные работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

Сегодня на реке Оять в поселке Доможирово состоялся заключительный этап по ослаблению ледовых полей. Подрывы проводили по контракту, который был заключен учреждением, подведомственным комитету правопорядка и безопасности области. Безопасность проверяли спасатели Аварийно-спасательной службы. 

Работы прошли на реках Свирь и Оять и Свирской губе Ладожского озера. 

Спасатели будут следить за паводковой обстановкой и в случае необходимости могут быть проведены дополнительные ледовзрывные работы.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти четверо рыбаков застряли на острове из-за подтопления дороги. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ледовзрывные работы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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