Ледовзрывные работы завершены в Ленобласти

В Ленобласти 2 апреля завершены ледовзрывные работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.
Сегодня на реке Оять в поселке Доможирово состоялся заключительный этап по ослаблению ледовых полей. Подрывы проводили по контракту, который был заключен учреждением, подведомственным комитету правопорядка и безопасности области. Безопасность проверяли спасатели Аварийно-спасательной службы.
Работы прошли на реках Свирь и Оять и Свирской губе Ладожского озера.
Спасатели будут следить за паводковой обстановкой и в случае необходимости могут быть проведены дополнительные ледовзрывные работы.
Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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