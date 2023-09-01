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В Ленобласти четверо рыбаков застряли на острове из-за подтопления дороги
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти четверо рыбаков застряли на острове из-за подтопления дороги

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Спасатели эвакуировали мужчин.

Спасатели помогли вернуться рыбакам домой с озера Волоярви. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Ночью 2 апреля спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург получили информации о том, что четверо рыбаков не могут вернуться с острова из-за частичного подтопления дороги.

Дежурная смена эвакуировала мужчин на берег и доставила в посёлок им. Морозова.

Ранее петербуржец во время подводной охоты в Финском заливе нашел 2 трупа.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: волоярви, рыбаки, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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