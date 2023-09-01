В Ленобласти четверо рыбаков застряли на острове из-за подтопления дороги

Спасатели эвакуировали мужчин.

Спасатели помогли вернуться рыбакам домой с озера Волоярви. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Ночью 2 апреля спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург получили информации о том, что четверо рыбаков не могут вернуться с острова из-за частичного подтопления дороги.

Дежурная смена эвакуировала мужчин на берег и доставила в посёлок им. Морозова.

Ранее петербуржец во время подводной охоты в Финском заливе нашел 2 трупа.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО